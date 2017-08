GOUDA - Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda zijn drie auto's op elkaar gebotst. Hierdoor zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is bijna twee uur, meldt de ANWB.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.De VerkeersInformatieDienst (VID) raadt verkeer aan om te rijden via Den Haag (A20, A13, A4 en A12).