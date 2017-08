Bredere kap over Utrechtsebaan zorgt voor meer 'allure'

DEN HAAG - De overkapping van de Utrechtsebaan, achter de Malietoren in Den Haag, wordt twintig meter breder. Ook wordt de oversteek van het Centraal Station naar de Koekamp opnieuw ingericht. Volgens de gemeente Den Haag krijgt hiermee een ‘belangrijke stadsentree weer de allure’ die het verdient.

De Koekamp en het Haagse Bos vormen een groengebied, middenin Den Haag, dat het centrum verbindt met het Nationaal Park Hollandse Duinen. De A12 snijdt hier dwars doorheen. Hierdoor weten veel mensen de weg naar het grote groengebied niet goed te vinden, aldus de gemeente.Door de grotere overkapping bij de Malietoren komt er straks een groene verbinding voor wandelaars en fietsers. Wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) noemt de operatie daarom hoognodig. ‘Elke dag gaan duizenden mensen door dit gebied de stad in en uit. Dit gebied is daardoor een visitekaartje van Den Haag. Alleen daarom al moet de stad hier op zijn mooist zijn. Even belangrijk is dat het gebied zo ook leuker wordt om naartoe te gaan voor Hagenaars en bezoekers. Vanuit het station kan je direct een mooie, groene omgeving instappen en zo doorlopen of het Nationaal Park in fietsen. Dat is uniek in Nederland,’ stelt hij in een verklaring.Revis heeft de ontwerpen samen met Staatsbosbeheer en veel belangstellenden laten maken. Zo is er gesproken met bewonersgroepen, vastgoedeigenaren, gebruikers van het gebied en groenverenigingen. De bedoeling is dat de overkapping in 2018 wordt aangelegd.De Koekamp is het oudste stadspark van het land en bevat nog sterke elementen van de landschapsarchitect J.D. Zocher. Dat wordt versterkt door de nieuwe plannen voor dit deel van het gebied bij CS, vindt de gemeente. De paden ‘meanderen’ straks door het park zodat bezoekers telkens een ander perspectief hebben. Het water rondom het herteneiland blijft in tact. Wel komt er een nieuwe boogbrug.