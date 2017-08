Man geeft zichzelf aan voor schietpartij woonwagenkamp

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 37-jarige Alphenaar heeft zichzelf dinsdag aangegeven voor de schietpartij op het woonwagenkamp in Alphen aan den Rijn. Hij is aangehouden voor poging tot doodslag.

Een 41-jarige Alphenaar en zijn 22-jarige schoonzoon werden zaterdagavond neergeschoten op het kamp aan het Goudse Rijpad. Ze raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis.Dezelfde avond was al bekend wie de gevluchte schutter was. Er werd een grote zoekactie op touw gezet, maar toch werd de man niet gevonden. Tijdens de zoekactie werd ook naar hem gezocht in een huis aan de Compierekade.Op Facebook schreef het 41-jarige slachtoffer dat de schietpartij 'nog een staartje krijgt' . De verdachte wordt deze week voorgeleid.