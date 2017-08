Verdachte mishandeling Leiden meldt zich na Team West

LEIDEN - Een 40-jarige Hagenaar heeft zich dinsdagavond bij de politie gemeld voor de mishandeling van Leidenaar Dave Hartevelt. Dat deed hij nadat opsporingsprogramma Team West beelden had getoond van de verdachte.

De 25-jarige Dave liep maandagmiddag 7 augustus in de Janvossensteeg in Leiden. In het voorbijgaan zag hij een gezin lopen naar wie hij even keek. De man van het gezin kwam achter hem aan en riep dat hij niet naar zijn vrouw moest kijken. Vanuit het niets kreeg hij een harde klap tegen zijn mond.Dave raakte een tand kwijt en een aantal andere tanden zaten los. Het herstel gaat mogelijk 1,5 jaar duren.Kort na de uitzending van Team West nam de Hagenaar telefonisch contact op met de politie. Hij meldde zich daarna bij een politiebureau in Leiden waar hij werd aangehouden.