West Wekker: Drukke ochtendspits door regen en spoeddebat in Alphen

REGIO - Goedemorgen! Stap je deze ochtend in de auto, hou er dan rekening mee dat het door de vele regen drukker kan zijn dan normaal. Dat en meer lees je in de West Wekker van woensdag 30 augustus.

Met bakken kwam het afgelopen nacht uit de lucht. Regen, regen en nog eens regen. Het KNMI gaf code geel af. De VerkeersInformatieDienst waarschuwde gisteravond vanwege de grote hoeveelheid regen voor een drukke ochtendspits woensdagochtend.Een 40-jarige Hagenaar heeft zich gisteravond bij de politie gemeld voor de mishandeling van Leidenaar Dave Hartevelt. Dat deed hij nadat opsporingsprogramma Team West beelden had getoond van de verdachte.In Alphen aan den Rijn komt de gemeenteraad vanavond in een spoeddebat bijeen. Ze vergaderen over het opstappen van de VVD-fractie uit de coalitie.Een 25-jarige Voorhouter heeft 400 euro boete gekregen voor een belediging op Facebook. De man schold de politie Noordwijk uit omdat hij een bekeuring had gekregen. Het weer: Het zomerse weer is voorbij, het is vandaag een stuk koeler. Er valt veel regen en het wordt zo'n 19 graden. Johan gaat Scheiden , herhaling van aflevering 5Deze week duikt Johan in de verwerking van ons GFT-afval. Maar waar staat GFT eigenlijk voor? Johan gaat naar een bedrijf in Alphen aan den Rijn, waar ze nieuwe producten maken van ons GFT-afval. In de 100-challenge' zien we wat buren Hennie en Margreet met hun GFT-afval doen. En we zien hoe Kim voor het eerst een kijkje neemt in haar compostbak in de tuin. In 'Van zooi naar mooi' zien we restaurant Instock in Den Haag waar ze met afgekeurd voedsel heerlijke gerechten maken. En ook deze week geeft Pierre Wind weer een duurzame tip in 'De tip van Pierre'.