Politieauto betrokken bij aanrijding, agenten nagekeken door ambulancepersoneel

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. (Foto: District8)

DEN HAAG - Een politieauto was in de nacht van dinsdag op woensdag betrokken bij een aanrijding op het Rijswijkseplein in Den Haag.

De politieauto kwam daar in botsing met een andere auto. Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend.



Beide auto's raakten zwaar beschadigd. De politie zette een groot deel van de weg af. Twee politieagenten werden nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.