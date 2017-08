Regenachtige en rommelige ochtendspits

NIEUWERBRUG - De regenbuien veroorzaakten woensdag een rommelige ochtendspits. Rond 7.00 uur stond er al ruim 100 kilometer file. Normaal staat er op woensdagochtend rond die tijd slechts 15 kilometer, meldt de ANWB. Rond 9.00 uur was het helemaal 'een zooitje': toen stond er zo'n 200 kilometer file.

Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam moesten automoblisten rekening houden met veel vertraging door langzaamrijdend en stilstaand verkeer. Ook het verkeer in tegengestelde richting kon woensdagochtend niet goed doorrijden vanwege de regenbuienRond Utrecht is een verkeersinfarct ontstaan door een combinatie van slecht weer en een geschaarde vrachtwagen op de A12, bij Utrecht richting Den Haag. Er is volgens de ANWB geen doorkomen aan. Rijkswaterstaat adviseert zelfs om Utrecht te mijden. De andere kant op, richting Utrecht, leidde een vrachtwagen ook tot problemen. Daar ging een truck kapot, bij Nieuwerburg, Daarom werd de rechterrijstrook afgesloten.Vanwege de problemen op de A12 liep het verkeer ook vast op de N11 bij Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 moesten automobilisten rekening houden met een half uur vertraging.Het KNMI waarschuwde dinsdag al voor grote hoeveelheden regen en gaf code geel af voor Zuid-Holland. Plaatselijk kan er meer dan vijftig millimeter neerslag vallen in 24 uur.