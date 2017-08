'Er wordt nu ook ingebroken in goed onderhouden boten', buurtbewoners Neherkade luiden noodklok

De Neherkade in Den Haag. (Archieffoto)

DEN HAAG - Er wordt regelmatig ingebroken en geslapen in de recreatieboten die liggen aan de Neherkade en Callandkade in Den Haag. Buurtbewoners balen van de situatie en trekken aan de bel.

'Het gaat om Polen, Bulgaren en Roemenen', vertelt Jan Hunck van de stichting Veilig Spoorwijk. 'Een flink aantal van de boten hier is wrakboot, flink verwaarloosd. Dit zorgt voor een situatie die zwervers aantrekt die daar willen slapen. Het probleem is dat er niet alleen in wrakboten wordt ingebroken, maar ook in de boten die goed worden onderhouden. Dit gebeurde onder meer bij de boot van mijn overbuurman. Daar was niet alleen in geslapen, maar er waren ook spullen kapot gemaakt en weggehaald.'



Daarnaast laten de 'gasten' volgens Hunck veel troep achter in de omgeving. 'De kades zien eruit als een grote puinhoop.'



Verpaupering



Er zijn al langer plannen om dit gebied weer te verlevendigen. Dat is ook hoog nodig, weet Hunck. 'Dit was namelijk een doodse plek geworden. Maar de kades, daar is nog niet al te veel aan gedaan. Het ziet er verpauperd uit, hier zou meer werk van gemaakt moeten worden. En er zou meer gesurveilleerd mogen worden.'



De politie weet van de overlast. 'We surveilleren hier ook actief op', aldus een woordvoerder. 'Tussen 00.00 en 08.00 uur is het verboden om op de boten te verblijven. Wekelijks schrijven we bekeuringen van zo'n 100 euro uit voor mensen die toch overnachten, de boel vervuilen of vernielen. We hebben ook regelmatig contact met de Havendienst voor een oplossing, want zij hebben ook een taak hierin.'