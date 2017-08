Slachtoffer 'kan nog niet blij zijn' met aanhouding man die hem mishandelde

LEIDEN - Dave Hartevelt zat dinsdagavond 'vol adrenaline' toen hij hoorde dat de man die hem 7 augustus mishandelde zich heeft gemeld bij de politie. Maar het woord 'blij' wil hij niet gebruiken. 'Het gaat nog anderhalf jaar duren voordat ik fysiek hersteld ben. En dan het mentale aspect nog...', vertelt hij aan Omroep West.

De 25-jarige Leidenaar liep maandagmiddag 7 augustus in de Janvossensteeg in zijn woonplaats om een frietje en een hamburger te halen, toen hij in het voorbijgaan keek naar een gezin dat daar liep.De man van het gezin kwam vervolgens achter hem aan en riep dat hij niet naar zijn vrouw moest kijken. Daarop kreeg Dave een harde klap tegen zijn mond. Hij raakte een tand kwijt en drie tanden zaten na de klap los.Hartevelt noemt de aanhouding van de verdachte - die zichzelf bij de politie meldde na de uitzending van Team West - 'op zich goed nieuws'. 'Maar ik kan nog niet heel erg blij zijn. Ik zit nog in de herstelprocedure. Het gaat nog anderhalf jaar duren voordat ik weer fysiek hersteld ben. En dan heb je het mentale aspect nog. Deze mishandeling was ook mentaal een klap voor me. Het gebeurde bij mij in de buurt. Telkens als ik de deur uitloop, denk ik er weer aan.'Dave probeert de mishandeling een plekje te geven. 'Maar dat lukt nog niet, omdat ik er elke dag mee bezig ben. Ik heb contact met de politie, moet wekelijks naar de tandarts en nog elke dag zijn er mensen die willen weten hoe het gaat. Ik moet mezelf herpakken.'