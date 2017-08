Coalitie Alphen wil door met minderheid in raad

ALPHEN AAN DEN RIJN - Na het opstappen van de VVD uit het Alphense college van burgemeester en wethouders willen de andere partijen - CDA, Nieuw Elan, D66 en ChristenUnie - met elkaar doorgaan als minderheidscoalitie tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Er wordt geen vijfde partij gezocht om tot een meerderheid te komen. Ook komt er geen nieuwe wethouder in plaats van de dinsdag opgestapte Tseard Hoekstra . Dat is de uitkomst van het spoedoverleg dat dinsdagavond plaatsvond tussen de coalitiepartijen, meldt mediapartner Studio Alphen De VVD stapte uit de coalitie uit onvrede over het niet doorgaan van een proef met gratis parkeren in het centrum van Alphen aan den Rijn.Woensdagavond komt de Alphense gemeenteraad bijeen voor een spoeddebat over de val van de coalitie na het uitstappen van VVD. Dan moet duidelijk worden of de oppositie - die nu in meerderheid is - vertrouwen heeft in de overgebleven collegeleden en coalitiepartijen om als minderheid zeven maanden door te gaan.De gemeenteraad van Alphen telt 39 raadsleden. De coalitie heeft twintig zetels nodig voor een minimale meerderheid. Nadat CDA en D66 deze regeerperiode een fractiegenoot een eigen partij zag starten, heeft de coalitie door het vertrek van VVD’ers nog maar achttien zetels over.