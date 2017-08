Knex, Playmobil, Kapla, Lego voor Josiah-huis in Pijnacker

PIJNACKER - Uit huis geplaatste kinderen die als peuter of baby met geweld te maken hebben gehad of verwaarloosd zijn, kunnen zich soms maar moeilijk voegen in een pleeggezin. Stichting het Josiah-huis in Pijnacker biedt kinderen met ernstige hechtingsproblemen een thuis. Demelza van Daalen zoekt voor haar opvanghuis constructie- en bouwspeelgoed zoals Knex, Playmobil, Kapla en Lego.

Het opvoeden, verzorgen en begeleiden van een kind met hechtingsproblematiek is niet altijd gemakkelijk, weet Demelza van Daalen-Hak, oprichter van het Josiah-huis. Samen met haar man Arjen droomde zij van een kleinschalig zorghuis onder eigen beheer. Ze vroeg zich af: Wat moet je doen als het je als pleegouder(s) en -gezin te zwaar wordt om een kind thuis te houden? Gedreven door die vraag groeide bij Demelza en Arjen als pleegouders dat zij geen toekomst voor hun (pleeg)zoon zagen in een crisisopvang of een grote, onpersoonlijke zorginstelling.



Nu hebben ze een plek waar hun zoon samen met een aantal andere kinderen kan wonen en waar de sfeer zou zijn zoals in hun gezin. Een warme, koesterende omgeving waar persoonlijke aandacht voor de kinderen voelt als een familie. Er wonen in het opvanghuis drie kinderen van 5, 9 en 12 jaar met afwisselend begeleiders. De stichting werkt nauw samen met hechtingsfiguren, mensen die een permanente verbintenis met de kinderen willen aangaan.



De basale zorg wordt geregeld in een zorgcontract met de gemeente, maar er blijft niet veel over voor iets extra's. Daarom zoekt Demelza speelgoed waar de kinderen mee kunnen bouwen. Knex, Playmobil, Kapla, Lego



