Tentoonstelling ‘McLaren’ in Louwman Museum 'daverend succes'

DEN HAAG - De tentoonstelling 'McLaren' in het Louwman Museum in Den Haag heeft tussen 7 juli en 27 augustus bijna 45.000 bezoekers getrokken. Het museum spreekt van een 'daverend succes'.

McLaren is een grote naam in de autosport vanwege de vele overwinningen die coureurs in deze auto's boekten tijdens de Formule 1, in Indianapolis, op het circuit van Le Mans en tijdens de Can-Am races.Bezoekers konden in het Louwman Museum zestien McLarens , waaronder de Formule 1-auto’s van de wereldkampioenen Ayrton Senna, Mika Häkkinen en Lewis Hamilton bewonderen. Ook was er de gloednieuwe McLaren 720S te zien.Directeur Ronald Kooyman van het Louwman Museum was zich apetrots dat hij zo veel auto's voor deze tentoonstelling bij elkaar kon krijgen. 'Als autoliefhebber was het geweldig om hier rond te lopen. De McLaren is een zeer herkenbare Formule 1-auto, omdat hij samen met Ferrari vanaf het begin meerijdt.'