Brugklassers bestolen tijdens gymles

Archieffoto: ANP

PIJNACKER - Een groep brugklassers is dinsdagmiddag bestolen terwijl de leerlingen gymles kregen in sporthal De Viergang aan de Noordweg in Pijnacker. De dief ging er vandoor met telefoons, portemonnees en geld. Die stal hij uit de sporttassen van de kinderen.

De diefstal vond plaats rond 14.45 uur. Dankzij een getuige heeft de politie een goed beeld van een mogelijke verdachte. Deze getuige zag rond 14.50 uur een onbekende man met versnelde pas uit het sportcomplex weglopen. Hij ging achter hem aan en zag hem vanuit de Viergang richting de Noordweg lopen, de rotonde van de Nobellaan oversteken en richting de supermarkt lopen. Daarna verloor de getuige de man uit het oog.



Vijf leerlingen hebben aangifte gedaan van diefstal.



Wit shirt en blauw petje



De verdachte is blank en wordt ongeveer 30 jaar oud geschat. Hij droeg een driekwart spijkerbroek, een wit T-shirt, een blauw petje en rood-oranje sneakers.