Politieauto uit de bocht gevlogen bij doldwaze achtervolging, twee vluchters aangehouden

Politieachtervolging eindigde bij het Schenkviaduct (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Bij een politieachtervolging in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag een politieauto uit de bocht gevolgen op het Rijswijkseplein. Agenten zaten achter een auto aan, met daarin twee Hagenaars van 51 en 34 jaar. Die werden korte tijd later alsnog gearresteerd.





Op het Rijswijkseplein vloog de politieauto uit de bocht. Daarbij werden een reclamebord en twee verkeerspalen omvergereden. Iets verderop, bij het Schenkviaduct, raakte ook de auto van de vluchters van de weg. Hun voertuig kwam tegen een boom tot stilstand. Daarop namen ze de benen, maar kort daarop konden ze door agenten worden gepakt.



Forse schade



Volgens getuigen zette de politie ongeveer negen auto's in bij de achtervolging. Een inzittende uit de politieauto is door de klap gewond geraakt aan zijn pols, laat een politiewoordvoerder weten. De schade aan de verongelukte politiewagen is fors.



De twee mannen reden veel te hard over de kruising van de Hoefkade met de Koningstraat. Toen de agenten hen wilden stoppen, ging de bestuurder er vandoor. Bij de achtervolging liepen de snelheden op tot ongeveer 120 kilometer per uur. Daarbij haalde de vluchtende bestuurder volgens de politie halsbrekende toeren uit. Hij reed meerdere keren door rood en reed bijna een voetganger aan bij een zebrapad.