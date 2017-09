Steek je handen uit de mouwen en hou Nederland schoon op Keep It Clean Day!

DEN HAAG - Zwerfafval blijft één van de grootste ergernissen van de Nederlandse bevolking. En daarin is Nederland niet de enige. Wereldwijd wordt dit probleem aangepakt op Keep It Clean Day. Dit jaar doet de Delftse Natuurwacht dat op zaterdag 16 september.

Keep It Clean Day is een dag waarop we met z’n allen in Nederland het zwerfafval opruimen. Meedoen kan volledig op je eigen manier, zolang je maar opruimt, het Keep It Clean Day noemt en een feestje viert!Wat er anders is aan Keep It Clean Day dan aan andere Nationale Opruimdagen? Keep It Clean Day is initiatief dat wordt georganiseerd vanuit burgers. Er is geen officiële organisatie en er wordt gewerkt zonder geld. Bedrijven en instanties kunnen hun diensten en producten doneren aan Keep It Clean Day zoals vuilniszakken, grijpers en bindmiddelen.Keep It Clean Day is ontstaan naar aanleiding van de internationale WorldCleanUp, een wereldwijd evenement waarbij 96 landen hun land opruimen in één dag. De allereerste opruimdag die op deze manier georganiseerd werd vond plaats op 3 mei 2008 in Estland onder de naam ‘Teeme Ara’ (vrij vertaald: Let’s Do It). Hierna volgden 16 andere landen, totdat ze dachten: ‘Weet je wat? Als dit met een land kan, dan kan het ook met de wereld!’.Doe op zaterdag 16 september mee met de Delftse Natuurwacht om 10.00 uur en/of om 13.00 uur. Klik hier voor meer informatie!