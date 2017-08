Tiener overleden na ongeluk met vrachtwagen in 's-Gravenzande

Foto: Regio15

'S-GRAVENZANDE - Een 16-jarige jongen uit 's-Gravenzande is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden aan de gevolgen van een ernstig verkeersongeval in 's-Gravenzande. Vorige week maandag zat hij als bijrijder in het bestelbusje dat op de Naaldwijkseweg in botsing kwam met een vrachtwagen.





Ook de bestuurder van de bestelbus raakte bij het ongeluk gewond. Brandweerlieden hebben de twee inzittenden uit het voertuig moeten bevrijden. De vrachtwagenchauffeur kwam er zonder kleerscheuren vanaf.



