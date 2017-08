Banden auto's lekgeprikt in Voorschoten

Een lekgeprikte autoband. (Achieffoto Sander Knura)

VOORSCHOTEN - In de Vlietwijk in Voorschoten zijn in de nacht van dinsdag op woensdag de banden van verschillende auto's lek geprikt. Dat melden buurtbewoners. Het zou gaan om zeker drie auto's.





De wijkagente vraagt gedupeerden vooral aangifte te doen. 'Zodat een duidelijk en volledig beeld ontstaat en er vanuit de surveillance gericht op kan worden gesurveilleerd.'In 2015 en 2016 werd de gemeente Westland maandenlang geteisterd door een bandenprikker. Tussen september 2015 en mei 2016 werden daar tweehonderd banden lekgestoken.Hiervoor werd Quentin S. uit 's-Gravenzande uiteindelijk veroordeeld tot zestien maanden cel , waarvan tien voorwaardelijk.