Verdediger Ricardo van Rhijn uit Leiden op huurbasis naar AZ

LEIDEN - AZ heeft de komst van Ricardo van Rhijn woensdag afgerond. De 26-jarige verdediger uit Leiden wordt voor één seizoen gehuurd van Club Brugge, waar hij niet voorkwam in de plannen van de nieuwe trainer Ivan Leko. De achtvoudig international traint vanaf woensdag mee met de Alkmaarders.

'Waar je naar streeft is dat je binnen je selectie alle posities dubbel bezet hebt', aldus Max Huiberts, directeur voetbalzaken van AZ. 'Hij kan op meerdere posities spelen. Dat is een bijkomend voordeel. Het is aan Ricardo om te laten zien dat hij beter is dan de anderen.'Bij Club Brugge was Van Rhijn onder meer teamgenoot van de Nederlanders Stefano Denswil, Ruud Vormer en Lex Immers, die in de zomer terugkeerde bij ADO Den Haag