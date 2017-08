Werkstraffen geëist voor steekpartij, want verdachten moesten lang wachten op proces

DELFT - Tegen drie mannen die verdacht worden van het neersteken van een duo in de Lisztstraat in Delft zijn woensdagochtend werkstraffen geëist. Het OM houdt rekening met het feit dat de verdachten bijna twee jaar moesten wachten op hun proces.

Als ze meteen na de steek- en vechtpartij - die plaatsvond op 29 november 2015 - voor de rechter waren gebracht, hadden ze volgens het OM een onvoorwaardelijke celstraf verdiend.Volgens een van de verdachten, Khalil A., is er sprake van zelfverdediging en werd hij geïntimideerd door het slachtoffer. A. zou eerder in een supermarkt een pak slaag hebben gekregen van een groep jongeren. Het slachtoffer zou daar volgens hem bij betrokken zijn geweest.Met twee vrienden, Abdessamed E. (28) en Ilias B. (25), sloeg en schopte hij het slachtoffer. B. zou ook nog een mes hebben getrokken en het slachtoffer daarmee in het hoofd hebben gestoken.De andere man die bij de vechtpartij gewond raakte, was een man van 32 die het slachtoffer wilde helpen.Volgens de officier van justitie is er geen sprake van zelfverdediging. Zij wees woensdagochtend op het trauma waaraan het slachtoffer na twee jaar nog steeds lijdt. 'Het zal je maar gebeuren dat je uit het niets door drie mannen wordt besprongen.' Een celstraf vindt zij echter niet meer passend. 'Ik voel er niets voor om de verdachten na haast twee jaar naar de gevangenis te sturen.'Tegen Ilias B. eiste de officier een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 240 uur. Tegen TU-student Khalil A. eiste de officier 150 uur onbetaalde arbeid en drie maanden cel voorwaardelijk. Absessamed E., die niet tijdens de zitting aanwezig was, verdient volgens de aanklager dezelfde straf.