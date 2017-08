Erik Falkenburg voor twee jaar naar ADO Den Haag

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft woensdag Erik Falkenburg aangetrokken. De 29-jarige middenvelder uit Leiden tekent voor twee jaar bij de Haagse club en heeft het rugnummer 30 gekregen. Hij zat deze zomer zonder club nadat Willem II zijn contract niet verlengde.

Falkenburg kwam eerder uit voor Sparta Rotterdam, AZ, NEC, Go Ahead Eagles en NAC Breda. Tijdens zijn zoektocht naar een club trainde hij mee met de beloften van Willem II. Voor de Tilburgers speelde hij in totaal 68 wedstrijden, waarin hij twintig doelpunten maakte.Opvallend: het eerstvolgende duel van ADO is een ontmoeting met de oude club van Falkenburg. Zaterdag 9 september gaan de Hagenaars op bezoek bij Willem II.'Erik stond al geruime tijd op ons lijstje. Het is een multifunctionele speler die zowel op het middenveld als in de voorhoede ingezet kan worden. En Erik kan goals maken. Kortom, een prima aanwinst voor onze club', aldus technisch manager Jeffrey van As op de website van ADO.Donderdag traint Falkenburg voor het eerst mee. ADO is nog puntloos na drie duels in de eredivisie.