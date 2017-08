Man die dreigtweets verstuurde tijdens Schilderswijkrellen krijgt werkstraf

DEN HAAG - Een man van 26 uit Zoetermeer heeft een werkstraf van 80 uur opgelegd gekregen voor het versturen van dreigtweets tijdens de rellen in de Haagse Schilderswijk in 2015. De man twitterde onder meer: 'Steek heel dat Heemstraat bureau in de fik, met agenten erin.' Volgens de rechter is dat opruiing.

Na de arrestatie van Mitch Henriquez in het Zuiderpark, braken in de zomer van 2015 rellen uit in de Schilderswijk . De Zoetermeerder twitterde dagenlang opruiende teksten, zoals 'Haat aan alle mensen in uniform' en 'Fuck de cops'. Het Openbaar Ministerie kwam de man op het spoor toen ze een groot onderzoek startte naar wat er speelde op sociale media gedurende die rellen.Volgens de 26-jarige man was het geen opzet. 'Hij moest er eigenlijk wel om lachen en had niet gedacht dat hij hiervoor opgepakt zou worden,' zei de officier van justitie woensdag in de rechtszaal. De man was niet aanwezig in de rechtbank.Voor de rechter was zijn afwezigheid geen reden om de zaak aan te houden. 'Hij heeft bijgedragen aan de rellen in de Schilderswijk. Ik acht opruiing bewezen.' De rechter veroordeelde de man uit Zoetermeer tot een werkstraf van 80 uur, waarvan 20 uur voorwaardelijk. De man kan nog in hoger beroep.