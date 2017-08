Verdachte steekpartij Binnenpark Zoetermeer ontkent

Een vrouw raakte gewond bij de steekpartij (Foto: Regio15)

ZOETERMEER - Adjai S. uit Zoetermeer, die in mei het in Zoetermeerse Binnenpark een vrouw in haar rug zou hebben gestoken, blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter besloten. 'Zo'n plotse, brute aanval uit het niets, is te ernstig. Zoiets schokt de maatschappij.'





De vrouw kon loskomen en rende weg. Ze werd behandeld in het ziekenhuis en mocht snel weer naar huis. De man werd



In tranen



De 31-jarige Zoetermeerder ontkent. 'Ik ben geen persoon die zoiets doet', sprak hij in tranen tot de rechters. Een onbekende derde zou de vrouw hebben aangevallen. Zijn advocaat verzocht het slachtoffer en twee getuigen opnieuw te laten horen. Daarin stemde de rechtbank toe.



In november is er een nieuw rechtszitting. Tot die tijd blijft de man vastzitten.

Een vrouw van 30 wandelde rond 20.00 uur langs het water in het Binnenpark, toen ze volkomen onverwacht werd aangevallen . De man was al een paar keer heen en weer gefietst. Ze werd in haar rug gestoken en ook werd haar keel dichtgeknepen.De vrouw kon loskomen en rende weg. Ze werd behandeld in het ziekenhuis en mocht snel weer naar huis. De man werd de dag na de steekpartij aangehouden De 31-jarige Zoetermeerder ontkent. 'Ik ben geen persoon die zoiets doet', sprak hij in tranen tot de rechters. Een onbekende derde zou de vrouw hebben aangevallen. Zijn advocaat verzocht het slachtoffer en twee getuigen opnieuw te laten horen. Daarin stemde de rechtbank toe.In november is er een nieuw rechtszitting. Tot die tijd blijft de man vastzitten.