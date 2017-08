Manager Leidse Albert Heijn biedt klanten excuses aan voor lege winkel

Foto: Omroep West

LEIDEN - Een assistent-supermarktmanager van de steeds leger wordende Albert Heijn aan het Kooiplein in Leiden zegt sorry tegen al zijn klanten. In een videoboodschap zegt Ronald van der Kaay dat hij de problemen met de bevoorrading betreurt. Hij hoopt dat iedereen geduldig is en wil wachten totdat er een oplossing is.





'We willen onze excuses aanbieden voor de huidige situatie', zegt Van der Kaay, die al 25 jaar in de winkel werkt. 'Als personeel kunnen we op dit moment niet meer doen dan hopen op betere tijden. Het is erg vervelend dat onze klanten daarvan de dupe worden. We kunnen alleen maar hopen dat de leveringen op korte termijn hervat worden, zodat we snel weer producten kunnen leveren. Ik zou het erg waarderen als iedereen ons kan respecteren en steunen in deze moeilijke tijd.'





AH-moederbedrijf Ahold heeft de leveringen aan de supermarkt stopgezet. Sinds vorige week worden de schappen niet meer bijgevuld. De reden is een conflict met de franchisenemer, de eigenaar van het Leidse filiaal. Een oplossing is nog niet in zicht.