Hardnekkige oplichter (62) krijgt jaar celstraf

LISSE - Een 62-jarige man die voorheen in Lisse woonde, moet een jaar de cel in voor meedere gevallen van oplichting en diefstal van benzine. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald.

De man kreeg meerdere leenauto's mee van autobedrijven in Volendam, Hoorn en Landsmeer. Uiteindelijk werden de auto's op verschillende plekken uitgewoond teruggevonden. Bovendien tankte de man deze 'gratis' leenauto's verschillende keren vol bij benzinestations in Hillegom, Hoofddorp en Amsterdam. Daarna reed hij zonder betalen weg.Voor zijn overnachtingen kon de verdachte in het weekend terecht bij zijn toenmalige vriendin in Lisse. Hij sliep ook in een bed & breakfast in Lisse en een in Landsmeer. Ook daar vertrok hij zonder te betalen. Uiteindelijk werd hij op 9 december 2016 door de politie aangehouden.Volgens de rechtbank heeft de flessentrekker gehandeld uit puur winstbejag. Hij heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen van bedrijven door zich voor te doen als een betrouwbare en betalende klant. Ook neemt de rechtbank in zijn beoordeling mee dat de man al meerdere keren veroordeeld is voor vergelijkbare delicten. Mede hierom kwam de straf uit op 12 maanden cel, evenveel als het OM had geëist.