Dit deden die Duitse agenten op Scheveningen

Duitse agenten op de boulevard van Scheveningen | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Wie deze zomer over de boulevard van Scheveningen liep is ze misschien weleens tegen gekomen: agenten in een Duits uniform. Zij waren hier in het kader van een jaarlijkse uitwisseling met het politiekorps uit Düsseldorf. Ieder weekend in augustus kwamen drie agenten op bezoek bij de Eenheid Den Haag.

Geschreven door Sander Knura

Doel van de uitwisseling is 'een kijkje in de keuken' bij het andere korps. Dat betekent schietoefeningen in het trainingscentrum van de politie in de Haagse wijk Ypenburg, een bezoek aan de politiehelikopter op Schiphol en een dienst meelopen met de politie op Scheveningen.



Daar doen de Duitse agenten meer dan alleen maar meekijken. Ze zijn aanspreekpunt voor Duitse toeristen. De uitwisseling werkt twee kanten op, zo gaan Haagse agenten in de winter naar Düsseldorf. Daar surveilleren ze onder meer mee op de kerstmarkt, waar veel Nederlandse toeristen op af komen.