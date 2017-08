Ambulancedienst koopt honderd 'terrorismetassen'

LEIDEN - Mocht onze regio ooit doelwit worden van een terroristische aanslag, dan hebben de medewerkers van de regionale ambulance voorziening (RAV) Hollands-Midden de juiste spullen bij zich. Voortaan hebben ze speciale 'terrorismetassen' bij zich, met daarin hulpmiddelen die de hulpverleners bij een terreuraanslag als eerste nodig kunnen hebben.

Honderd van die terrorismetassen zijn er besteld voor de medewerkers van de ambulancedienst, die actief is in onder meer Alphen aan den Rijn, Gouda en Leiden. Die nemen ze mee in hun ambulance of de andere herkenbare auto's van de dienst.In de tas zitten onder meer injectienaalden, verbandmiddelen en een tourniquet, voor het stoppen van zware bloedingen. Ook zijn de spullen duurzaam, robuust uitgevoerd en makkelijk uit te pakken en te gebruiken tijdens stressvolle omstandigheden waarin elke seconde telt.