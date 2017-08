Wil jij knuffels van Debby voor jouw goede doel?

Debby zamelde heel veel knuffels in.

DEN HAAG - Grote hondjes, kleine kikkers, Winnie de pooh's, Hello Kitty's....Bergen knuffels zamelde Debby dit voorjaar in voor een goed doel, voor de kinderen van een schooltje in Gambia. Ze heeft drie volle vuilniszakken met mooie, vaak nieuwe knuffels over en wil die graag doneren aan een goed doel. Misschien die van jou?

Geschreven door Redactie SuperDebby

'Ik ben overal en nergens geweest om knuffels op te halen en ook hier bij Omroep West kwamen luisteraars en collega's met knuffels aan. Dat was zo geweldig', vertelt de presentatrice. 'Debby zamelde dit voorjaar knuffels in voor de Stichting HELP Gambian Children uit Den Haag die vijf jaar geleden een nursery school in Gambia hedden opgericht, The Big Tree.



'De kinderen hebben daar helemaal niks om mee te spelen, alleen straatafval. De stichting wilde alle kinderen van de school iets geven maar het moest ook met het vliegtuig mee én handzaam zijn. Het werd een knuffel waarmee een kind kan spelen en slapen. We moesten 500 knuffels inzamelen, maar had er uiteindelijk meer dan 750, dus teveel. De knuffels zien er nog heel mooi uit, sommige zijn zelfs nieuw! Ze staan hier, drie vuilniszakken vol en ik wil ze graag geven aan een ander goed doel.'



Dus: heb jij een goede bestemming voor de knuffels? Mail naar superdebby@omroepwest.nl