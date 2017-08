Zaak over 'illegale moskee' dient op 19 oktober

DEN HAAG - De gemeente Den Haag en de stichting Qanitoen treffen elkaar op donderdag 19 oktober bij de rechtbank. Dan dient het kort geding dat de gemeente heeft aangespannen tegen de stichting omdat een winkel - volgens de gemeente - illegaal wordt gebruik als gebedshuis, schrijft loco-burgemeester Saskia Bruines aan de gemeenteraad.

De gemeente Den Haag kondigde afgelopen vrijdag al aan een rechtszaak aan te spannen tegen de stichting . Dit omdat er toen weer was vastgesteld dat in een pand van Qanitoen aan de Cillierstraat een gebedsdienst plaatsvond.De maandag daarvoor was het ultimatum verlopen dat burgemeester Pauline Krikke de stichting had opgelegd om het pand alleen nog als bedrijfsruimte te gebruiken, zoals in de erfpachtakte is vastgelegd.De gemeente had de stichting Qanitoen al op 4 juli van dit jaar aangeschreven. Op 25 juli werd nog eens in een gesprek met de stichting de boodschap overgebracht dat het pand alleen als bedrijfsruimte gebruikt mag worden. Weer een paar dagen later, op 9 augustus, heeft de gemeente de stichting gesommeerd per direct met de gebedsdiensten te stoppen Den Haag wil nu bij de rechter afdwingen dat het pand – op straffe van een dwangsom – niet voor een andere bestemming dan als bedrijfsruimte mag worden gebruikt. Tot er een uitspraak is van de rechter, worden geen andere stappen ondernomen.