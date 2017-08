Westland krijgt er kilometers aan CO2-buizen bij

CO2-leidingen gaan de grond in (foto: Omroep West)

WESTLAND - In het Westland struikel je de laatste tijd over de wegafsluitingen. Werklui zijn druk in de weer met grote zwarte buizen, die op verschillende plekken in de grond worden gewerkt. Kilometers aan leidingen van OCAP worden aangelegd om alle tuinders in de glazenstad van CO2 te voorzien.

Op dit moment maken zeshonderd tuinders gebruik van de CO2. Nu wordt ook het westelijke deel van de Westlandse tuinders op het netwerk aangesloten.



CO2 is nodig om bloemen en planten te laten groeien. Via de leidingen krijgen de tuinders zuivere CO2 vanuit de Rotterdamse industrie. De bedoeling is dat er uiteindelijk geen fossiele brandstoffen meer gebruikt worden bij de teelt in de kas.



Is er altijd toegang tot CO2?



Maar of kwekers altijd de beschikking hebben over CO2, is nog maar de vraag. In 2016 lag een deel van het netwerk plat doordat één van de twee bronnen levert failliet ging. Dit jaar ging het nog mis na een grote brand bij Shell op Pernis. Tuinders kregen weken lang te weinig geleverd. De kwaliteit van de producten gaat daardoor achteruit en de kweker moet veel extra kosten maken om via andere wegen aan CO2 te komen.



Om dit in de toekomst te voorkomen gaat land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland samen met OCAP op zoek naar een derde of zelfs vierde bron die CO2 kan leveren. Ook willen ze gaan kijken of ze CO2 kunnen opvangen zodat het altijd voorradig is.



Eind 2017



De werkzaamheden aan de nieuwe leidingen van OCAP zijn waarschijnlijk aan het einde van het jaar klaar.