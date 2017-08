'Omstreden' imam Tarik Chadlioui wordt uitgeleverd aan Spanje

De omstreden imam Tarik Chadlioui in actie in Boskoop (Foto: Facebook)

BOSKOOP - De 'omstreden' prediker Tarik Chadlioui wordt eind september uitgeleverd aan Spanje. Hij moet daar terechtstaan voor zijn mogelijke rol in het radicaliseren van jonge mannen. Dat meldt het AD. De 'haatimam' werd eind juni gearresteerd in Engeland, waar hij op dit moment verblijft.

De uitlevering van Tarik Ibn Ali, zoals hij ook wel bekend staat, wordt uitgevoerd na een onderzoek van de Spaanse justitie. Daaruit is volgens de krant gebleken dat hij een radicaliserende rol heeft gehad op een groep jonge mannen. Verder wordt hij verdacht van het verspreiden van het gedachtegoed van Islamitische Staat.Vorig jaar bezocht Ibn Ali de opening van de moskee in Boskoop . Daar sprak hij de aanwezigen, vooral kinderen, toe. In Gouda is hij ook een tijd veelvuldig aanwezig geweest om geld op te halen voor een nieuwe moskee. Zijn komst in de twee gemeenten leverde de nodige commotie op.