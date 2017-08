Gebiedsverbod na misdragingen op Parkpop

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke wil mensen die zich afgelopen juni hebben misdragen tijdens het Haagse festival Parkpop een gebiedsverbod opleggen. Dat meldt mediapartner Den Haag FM.

Op het festival werden tijdens het concert van de groep Broederliefde vrouwen betast en waren er enkele vechtpartijen . In antwoord op schriftelijke vragen van Groep de Mos laat Krikke weten afhankelijk van strafrechtelijke vervolging door Justitie, de aangewezen daders volgend jaar een gebiedsverbod op te leggen. Hierdoor kunnen de daders Parkpop dan niet bezoeken.Krikke laat in de beantwoording van de raadsvragen weten dat alle aangiftes in behandeling zijn genomen en dat de afdeling zedenzaken van de recherche betrokken is bij het onderzoek.