Oranje met Stefan de Vrij in de basis

Stefan de Vrij (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Het Nederlands elftal begint vanavond met Stefan de Vrij in de basis aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. De speler uit Ouderkerk aan den IJssel is de enige regiogenoot in het startende elftal van de Haagse bondscoach Dick Advocaat.

Karim Rekik en Memphis zijn de andere spelers uit onze regio die de selectie van Oranje hebben gehaald. Zij beginnen op de bank in Parijs.



De wedstrijd start om kwart voor negen. Nederland moet winnen om in de race te blijven voor de kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Rusland.