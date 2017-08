Coalitie Alphen aan den Rijn mag in minderheid door

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het college van burgemeester en wethouders in Alphen aan den Rijn mag blijven zitten. De coalitie kan in minderheid door blijven gaan tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Dat meldt mediapartner Studio Alphen.

Woensdagavond was er een spoeddebat na het vertrek van VVD als coalitiepartij. De coalitie heeft daardoor geen meerderheid meer in de gemeenteraad. Aanleiding is het ontslag dat wethouder Tseard Hoekstra nam na een zoveelste conflict binnen het college en de coalitie.De coalitiepartijen en collegeleden beloven, nu er geen meerderheid in de gemeenteraad is, de nog te besluiten punten in goed overleg met de oppositie te nemen.Tijdens de gemeenteraadsvergadering openden oppositiepartijen het vuur richting de overgebleven coalitiepartijen. Het ging onder meer over de achterkamertjespolitiek en de andere druppels in de emmer die voor de VVD is overgelopen. Ook waren er vragen richting de VVD over hun keuze uit het college te stappen.Zo gaf mede-coalitiepartner D66 aan dat áls zij gemerkt had dat de parkeerproef de druppel was voor VVD, dan had D66-fractievoorzitter Inge Prins de telefoon gepakt richting VVD en was er ruimte geweest voor overleg over de inhoud. RijnGouweLokaal zegt: streep eronder en doorgaan tot de verkiezingen en geen dichtgetimmerde voorstellen meer.SP suggereert dat persoonlijke motieven tussen de wethouders achter het vertrek van Hoekstra liggen. Onderling wordt geprobeerd elkaar pootje te lichten, meent SP’er Harre van der Nat. Hij zegt dat mede op basis van gesmoes, dat hij heeft gehoord tijdens een vorige raadsvergadering aan de wethouderstafel vlak achter hem.Burgemeester Liesbeth Spies zegt dat het college intern gaat evalueren. ‘We moeten reflecteren hoe we elkaar onderling aanspreken. Maar we zitten nu pas ruim 24 uur na het besluit van Hoekstra, dus die reflectie moet nog nog plaats hebben’, zei Spies tijdens de gemeenteraadsvergadering.