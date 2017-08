West Wekker: coalitie Alphen mag door en wat deden de Duitse agenten op Scheveningen?

DEN HAAG - Goedemorgen! Goede nacht gehad? Zoals altijd zetten wij het belangrijkste nieuws van afgelopen avond voor je op een rijtje. Zo mag de coalitie van Alphen aan den Rijn in een minderheid door. De VVD stapte eerder deze week op, waardoor een minderheid ontstond. Heb je ze deze zomer zien lopen op Scheveningen? Duitse agenten. Wij weten wat ze in ons land deden. Dit en meer in de West Wekker.

In deze aflevering:

Het college van burgemeester en wethouders in Alphen aan den Rijn mag blijven zitten. De coalitie kan in minderheid door blijven gaan tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Woensdagavond was er een spoeddebat na het vertrek van VVD als coalitiepartij. De coalitie heeft daardoor geen meerderheid meer in de gemeenteraad.Mocht onze regio ooit doelwit worden van een terroristische aanslag, dan hebben de medewerkers van de regionale ambulance voorziening (RAV) Hollands-Midden de juiste spullen bij zich. Voortaan hebben ze speciale 'terrorismetassen' bij zich, met daarin hulpmiddelen die de hulpverleners bij een terreuraanslag als eerste nodig kunnen hebben.Wie deze zomer over de boulevard van Scheveningen liep is ze misschien weleens tegen gekomen: agenten in een Duits uniform. Zij waren hier in het kader van een jaarlijkse uitwisseling met het politiekorps uit Düsseldorf. Ieder weekend in augustus kwamen drie agenten op bezoek bij de Eenheid Den Haag.Burgemeester Pauline Krikke wil mensen die zich afgelopen juni hebben misdragen tijdens het Haagse festival Parkpop een gebiedsverbod opleggen. Op het festival werden tijdens het concert van de groep Broederliefde vrouwen betast en waren er enkele vechtpartijen. Weer: Na alle regen van gisteren hebben we vandaag te maken met relatief droog weer. De dag begint nog wel wat nat, maar in de loop van de ochtend wordt het droger en schijnt de zon geregeld. De temperatuur ligt rond de 19°.Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.Vandaag begint Jet op de Veenderdijk in Rijpwetering en haar eindpunt is de rock-and-roll kelder van Late or Never aan de Kerkstraat in Hoogmade. Onderweg loopt ze Mark Tuitert tegen het lijf. Wat doet hij in Hoogmade? En ze gaat over de schutting van een bijzondere kunstenaar: Willem. Hij maakt prachtige zendschepen en kathedralen van luciferstokjes en sateprikkers. Dit en meer in deze aflevering van Van de Kaart.