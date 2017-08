't Is weer voorbij die mooie zomer... Of toch niet?

REGIO - De regenmeters in onze regio zitten na alle buien van de afgelopen 24 uur aardig vol. In Kijkduin viel 42 millimeter, dat zijn 42 melkpakken met water per vierkante meter. In Leiden was het met 48 millimeter nog iets druiliger. Kortom: er is aardig wat gevallen. Maar, is het nu eigenlijk voorbij met die mooie zomer?





Goede vooruitzichten dus, als je dat gele ding aan de horizon en wat hogere temperaturen houdt. Toch moeten we nog even wachten voordat het zover is. De komende dagen wordt het wat droger, maar blijft er nog wel een enkele bui mogelijk.



Volgens Omroep West-weerman Huub Mizee niet. 'Vanaf zondag gaat het weer stabiliseren. Er gaat zich een nieuw hogedrukgebied vormen boven Scandinavië en voor begin volgende week zou dat voor aardig nazomerweer kunnen gaan zorgen', vertelt Mizee. 'Het wordt iets boven de twintig graden en daar zullen we wel blij mee zijn.'