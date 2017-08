Leidse student duikt op na grote zoekactie in Drenthe

Zoektocht naar Leidse student | Foto: Persbureau Meter

LEIDEN - In Drenthe is een Leidse student enige uren vermist geweest. De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote zoekactie gehouden. De jongen raakte vermist tijdens een groepsactiviteit in Schoonloo. De student meldde zich donderdagmorgen bij een camping in die plaats.

Het zou gaan om een lid van een studentenvereniging uit Leiden. Dat zegt de beheerder van de accommodatie waar de groep verblijft tegen RTV Drenthe.



'We kregen iets na 3.00 uur een melding. Toen zijn we direct met agenten gaan zoeken', laat politiewoordvoerder Paul Heidanus weten aan de regionale zender.



Helikopter en mobiele eenheid



'We halen alles uit de kast om deze jongen te vinden. Het is zorgelijk dat hij onder invloed van alcohol verkeert. Bovendien is het slecht weer', verklaarde Heidanus de grote zoektocht. 'Iemand kan verdwaald zijn, onderkoeld raken of in het water terecht zijn gekomen. We nemen zo'n melding heel serieus.' Tekst loopt door na Tweet. [Twitter:https://www.omroepwest.nl/nieuws/3511746/Leidse-student-duikt-op-na-grote-zoekactie-in-Drenthe]

De politie heeft onder meer met gezocht met een helikopter van de kustwacht, die uitgerust is met een warmtecamera. Verder hielpen agenten, een speurhond en 24 leden van de mobiele eenheid mee met zoeken.



De politie zal de student nog wel spreken over de achtergrond van de zoektocht.