Imam provoceert gemeente: Gebedsdienst in boekhandel

Compilatiefoto: Facebook

Onder aanvoering van burgemeester Pauline Krikke wil de gemeente namelijk dat de ruimte aan de Cillierstraat alleen als bedrijfsruimte wordt gebruikt en niet als moskee. De gemeente beroept zich op het erfpachtcontract . Daarin zou staan dat er in het pand alleen bedrijfsactiviteiten mogen plaatsvinden. Op 19 oktober dient hierover een kort geding, dat is aangespannen door de gemeente.De imam schrijft op Facebook dat hij zelf niet aanwezig zal zijn maar dat de dienst geleid zal worden door 'een student van kennis'. Imam Fawaz heeft voor de Schilderswijk en Transvaal een gebiedsverbod opgelegd gekregen door minister Blok (Veiligheid). Hij mag dus niet in de Cillierstraat komen.