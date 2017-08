Strijd tegen wangedrag op voetbalveld: clubs trekken samen op

DEN HAAG - Haagse voetbalclubs gaan met ingang van dit seizoen beter samenwerken om incidenten op en rondom de voetbalvelden in het amateurvoetbal te voorkomen. Onder de noemer 'Haagse Norm' worden er dit seizoen onder meer betere afspraken gemaakt om kou uit de lucht te nemen en clubs aan te spreken na incidenten. De KNVB juicht het initiatief toe, zei de voetbalbond donderdagochtend op Radio West.

Het zal even wennen zijn voor Haagse voetballers van de 24 clubs die zich tot nu toe bij dehebben aangesloten. Zo mag de scheidsrechter alleen door de aanvoerder om uitleg worden gevraagd. En mogen voetbalteams, na afloop van een incident, het terrein niet verlaten tot er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de coaches van beide teams.Maar gaat dat de problemen in het amateurvoetbal oplossen? Nee, zegt Rob Schamper, bestuurslid van de Haagse voetbalvereniging VUC. 'Incidenten kunnen we niet helemaal voorkomen, maar we hebben wel die ambitie.'Belangrijk is volgens Schamper dat clubs elkaar gaan aanspreken en in gesprek blijven als er een incident plaatsvindt. 'Dit gebeurt nog te weinig', legt Schamper uit in het programma MoggeMichiel . 'En met elkaar krijg je veel meer voor elkaar, dan als je het alleen doet.'Naast het aanspreken bij incidenten krijgen aanvoerders van de voetbalclubs speciale aanvoerdersbanden, moet er verplicht een hand worden geschud tussen de teams voorafgaand aan de wedstrijd en kan er een time-out worden toegepast door coaches om een escalatie te voorkomen.Volgens de KNVB speelt dein op een grijs gebied dat nu bestaat binnen het amateurvoetbal. 'Niet alle incidenten hoeven voor te komen bij de tuchtcommissie van de KNVB', zegt Louise Vonk van de voetbalbond. 'Er zijn altijd incidenten die zich afspelen in een grijs gebied. Dus het is belangrijk dat wij de clubs kunnen helpen om er samen uit te komen.'De KNVB helpt de clubs ook door posters en flyers te maken en bijvoorbeeld een eigen website te maken. 'Wij vinden dit een hartstikke mooi initiatief en mooi dat het echt vanuit de Haagse voetbalverenigingen zelf komt', aldus Vonk.