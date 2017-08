Het is officieel: ADO Den Haag speelt nu echt in het Cars Jeans Stadion

DEN HAAG - Het is officieel: het stadion van ADO Den Haag heet vanaf vandaag het Cars Jeans Stadion. Maandag kwam er na zeven seizoenen een eind aan het Kyocera Stadion. De letters werden verwijderd en maakten plaats voor die van Cars Jeans.

De afgelopen dagen is er hard gewerkt om de naam te veranderen. De naamswijzingen was eigenlijk voor morgen gepland, maar donderdagochtend stonden de nieuwe letters al op het stadion. In mei werd Cars Jeans gepresenteerd als de nieuwe hoofdsponsor van de Haagse club en werd bekendgemaakt dat het modemerk de nieuwe naamgever van het stadion zou worden.Hoewel er tijdens de eerste duels van ADO Den Haag nog Kyocera Stadion op het dak prijkte, werd de naam Cars Jeans Stadion wel al steeds vaker in de mond genomen.