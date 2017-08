Kaagbrug weer in storing, flinke file op A44

Storing brug op 17 augustus | Foto: Jan van Onzenoort

REGIO - De Kaagbrug tussen Sassenheim en Kaag op de A44 heeft weer last van een storing. In beide richtingen staan files doordat de brug niet meer dicht kan. De ANWB meldt rond 10.15 uur voor verkeer in de richting van Amsterdam een vertraging van zo'n 113 minuten. Verkeer richting Den Haag heeft ongeveer 25 minuten vertraging. Verkeer wordt geadviseerd via de A4 te rijden.



De brug heeft vaker last van storingen. Eind juli kampte de brug met drie storingen in 24 uur . De beweegbare Kaagbrug ligt over de Ringvaart om de Haarlemmermeer, op de grens tussen Noord- en Zuid-Holland. Deze keer was er een kleine storing in een element van de brug. Dit element is vervangen.Er zijn al jaren problemen met de brug als die weer eens 'weigert' te sluiten. De snelweg A44 is een belangrijke verbindingsweg tussen Amsterdam en Den Haag.