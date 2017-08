ADO Den Haag verhuurt Chovanie Amatkarijo aan RKC Waalwijk

DEN HAAG - Chovanie Amatkarijo speelt dit seizoen in de Jupiler League. ADO Den Haag verhuurt de aanvaller van het beloftenteam voor een jaar aan RKC Waalwijk. De club hoopt dat hij daar de nodige ervaring op kan doen.

'Chovanie is een jonge talentvolle speler die al op 18-jarige leeftijd zijn debuut in de eredivisie heeft gemaakt. Met zijn snelheid en creativiteit kan hij dit seizoen van grote waarde zijn binnen de club', laat RKC op haar website weten.Begin dit jaar maakte Amatkarijo tegen Ajax zijn debuut op het hoogste voetbalniveau van Nederland. Hij viel drie minuten voor tijd in voor Sheraldo Becker.Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen mocht Amatkarijo van trainer Fons Groenendijk een aantal keer meespelen in het eerste elftal. De voorbije weken kwam hij voornamelijk uit in het beloftenteam. In de eerste wedstrijd was hij met een hattrick de grote man in dat elftal.Bij ADO heeft Amatkarijo nog een verbintenis voor twee seizoenen.