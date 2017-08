Bizarre ontknoping: Hagenaar (20) pleegde moord en viel van dak

Foto: Regio 15

DEN HAAG - De politie houdt een 20-jarige Hagenaar verantwoordelijk voor de dood van de 60-jarige Alvin, op 13 augustus in een parkeergarage aan de Rubensstraat in de Haagse Schilderswijk. De man kon via een DNA-spoor gelinkt worden aan de moord. Na zijn daad, is de dader van een dak gevallen in de Schoolstraat, in de binnenstad van Den Haag. Hij is later overleden aan zijn verwondingen.

Geschreven door Sander Knura

Het lichaam van de 60-jarige Alvin werd gevonden in de parkeergarage van het complex waar hij woonde. Uit onderzoek blijkt dat Alvin door meerdere klappen met een zwaar voorwerp op zijn hoofd is omgekomen. Hij was volgens de politie een 'willekeurig slachtoffer'.



Diezelfde dag kreeg de politie een melding van een man die van een dak gevallen was in de Schoolstraat. Hij zou naar het dak van een pand aan de overkant hebben geprobeerd te springen. Op zijn kleding werd bloed aangetroffen van het slachtoffer uit de Rubensstraat. Ook is de man gezien op camerabeelden.



Motief nog onbekend



Wat het motief van de dader is wordt nog onderzocht. Het slachtoffer en de dader kenden elkaar niet, blijkt uit onderzoek.