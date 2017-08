Radiozender Fresh FM raakt vergunning kwijt

DEN HAAG - De Haagse radiozender Fresh FM mag niet langer uitzenden via de ether. De vergunning voor de FM- en DAB+-frequenties is per donderdag ingetrokken. Dat heeft het Agentschap Telecom bekendgemaakt.

De reden voor het intrekken van de vergunning is dat Fresh FM 'structureel meerdere frequenties niet in gebruik heeft genomen ondanks de geboden kansen hiertoe'. De vrijgekomen frequentieruimte - met een looptijd tot 1 september 2022 - zal opnieuw worden geveild.Fresh FM is eigendom van de Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland (SCOEZH). Deze stichting heeft sinds 2003 een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte voor niet-landelijke commerciële radio-omroep. De vergunning loopt tot 1 september 2017.Het op dancemuziek gerichte Fresh FM wist jarenlang een trouw en voornamelijk jong publiek te trekken. Vooral de jaarlijkse 'House top 1.000' was erg populair. Een paar jaar geleden verruilde de zender Zoetermeer voor Den Haag. De zender is ondanks herhaalde verzoeken van Omroep West niet bereikbaar voor commentaar.Het Agentschap Telecom heeft geconstateerd dat meer dan de helft van de frequenties niet werden gebruikt. 'Dit is in strijd met de vergunningsvoorwaarden. In 2016 is door het agentschap een traject gestart om SCOEZH te bewegen alle frequenties in gebruik te nemen. Dit heeft niet tot ingebruikname van de frequenties geleid', aldus het agentschap in een persbericht De stichting heeft bij de rechtbank in Rotterdam nog geprobeerd om de vergunning te verlengen, maar de rechtbank heeft dat verzoek afgelopen dinsdag afgewezen. 'Voor SCOEZH betekent deze uitspraak dat zij met ingang van 31 augustus 2017 geen vergunninghouder meer is. Ze mag niet meer op kavel B05 en digitaal via de ether (DAB+) uitzenden.'Via de livestream is Fresh FM donderdag al niet meer te beluisteren. Het laatste 'nieuws' op de website dateert van 17 april. De zender kwam eerder in de problemen; na een conflict met auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra mocht geen muziek van bekende artiesten meer worden gedraaid. De zender zond toen alleen nog maar onbekende, zogeheten 'rechtenvrije' muziek uit.Later werden de uitzendingen door een ander bedrijf geproduceerd voor Fresh FM en kreeg de stichting SCOEZH een nieuwe voorzitter, waarna er weer 'gewone' muziek gedraaid kon worden. Er werden toen ook allerlei nieuwe programma's en presentatoren aangekondigd, maar door onbekende oorzaak vertrokken de medewerkers na enige tijd weer bij de zender. Sindsdien was er non-stop muziek te horen.Of Fresh FM wel op internet blijft bestaan, of bijvoorbeeld bij andere aanbieders frequentieruimte gaat huren, is onduidelijk.