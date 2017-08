Hagenaar Jan de Jong wordt nieuwe directeur bij Feyenoord

Jan de Jong (foto: ANP)

DEN HAAG - Hagenaar Jan de Jong volgt Eric Gudde op als algemeen directeur van Feyenoord. Hij komt over van de NOS, waar hij sinds 1993 werkt. De Jong, geboren in Delft en woonachtig in Den Haag, begint op 1 november bij de landskampioen.

'Na ruim 24 jaar NOS sta ik uiteraard niet te boek als een jobhopper. Ik had er met veel plezier nog jaren kunnen werken, want ik heb ernstig last van clubtrouw. Maar deze kans is uniek.'



'Feyenoord is veel meer dan een club, het is veel groter dan dat. Het is een maatschappelijk fenomeen. Voor velen is het een manier van leven. Iedereen die mij kent, kent mijn enorme fascinatie voor topsport en voor Feyenoord', aldus De Jong, die bij de NOS de laatste zeven jaar werkte als algemeen directeur.



Directeur betaald voetbal



Gudde was tien jaar lang algemeen directeur van Feyenoord. De 62-jarige Schiedammer maakte in juni bekend de club dit jaar te verlaten. Gudde is bij de KNVB voorgedragen als directeur betaald voetbal.



De Jong, die 50 jaar is, wil met Feyenoord weer structureel in de top van het voetbal komen, met zoveel mogelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding. 'De club staat er fantastisch voor. Sportief en financieel. Feyenoord heeft een geweldige toekomst voor zich. Daar ben ik van overtuigd en daar wil ik met mijn kennis en ervaring de komende jaren mijn steentje aan bijdragen.'



'Sluit naadloos aan'



Gerard Hoetmer, voorzitter van de raad van commissarissen van Feyenoord, noemt de keuze voor De Jong goed en logisch. 'Hij heeft jarenlange ervaring in het leiden van een complexe organisatie. Zijn grote kennis van de sport- en voetbalwereld, met de daarbij behorende relaties en netwerken, sluit naadloos aan bij de ambities die wij als club hebben.'