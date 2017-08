Oorzaak grote brand Den Hoorn blijft mysterie

Foto: Regio15

DEN HAAG - De oorzaak van de brand die zondagavond een bedrijfsverzamelgebouw in Den Hoorn verwoestte is niet meer te achterhalen. Volgens de politie was de brand zo heftig dat alle sporen verloren zijn gegaan. Een woordvoerder laat weten dat er onderzoek gedaan is, maar dat dat nu stopt.

Geschreven door Sander Knura