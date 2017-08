Drie jaar cel voor drugsrijder (22) die dodelijk ongeluk veroorzaakte

De auto kwam op zijn zijkant tot stilstand. (Foto: AS Media)

WADDINXVEEN - Een 22-jarige man uit Gouda die in februari een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Waddinxveen moet drie jaar de cel in, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Lex E. had vijf verschillende soorten drugs gebruikt. Zijn vriend, Sebastiaan van Buren (20), zat naast hem in de auto en kwam om het leven.





De 20-jarige Sebastiaan uit Stolwijk overleed ter plaatse. Lex E. kon zelf uit de auto komen en moest naar het ziekenhuis. Hij is veroordeeld voor dood door schuld, omdat hij GHB en speed gebruikt had. E. moet ook tien jaar zijn rijbewijs inleveren. De straf is hoger dan de eis van het OM: de officier van justitie

De auto van Lex E. uit Gouda vloog rond 5.00 uur 's ochtends uit de bocht op de Bijerincklaan in Waddinxveen, richting de A12. De wagen raakte een boom en een elektriciteitskast. Een getuige hoorde een harde knal en belde 112.De 20-jarige Sebastiaan uit Stolwijk overleed ter plaatse. Lex E. kon zelf uit de auto komen en moest naar het ziekenhuis. Hij is veroordeeld voor dood door schuld, omdat hij GHB en speed gebruikt had. E. moet ook tien jaar zijn rijbewijs inleveren. De straf is hoger dan de eis van het OM: de officier van justitie eiste eerder twee jaar cel waarvan vier maanden voorwaardelijk.