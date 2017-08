Celstraf voor brandstichting bij voetbalclub RKDEO in Nootdorp

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft een 17-jarige jongen veroordeeld tot ruim negen maanden jeugddetentie voor brandstichting bij voetbalclub RKDEO in Nootdorp. Drie medeverdachten zijn vrijgesproken. Van de straf tegen de Nootdorper zijn 180 dagen voorwaardelijk. Ook kreeg hij een taakstraf van 120 uur.

De Nootdorpse voetbalclub RKDEO werd afgelopen jaarwisseling getroffen door brand. Het clubhuis raakte ernstig beschadigd door een brandbom, gemaakt van zwaar vuurwerk en een fles benzine. Precies een jaar eerder werd ook al het kunstgrasveld vernield.De officier van justitie eiste twee weken geleden tegen vier verdachten celstraffen tot acht maanden vanwege de 'heel grote impact' op de club. 'Er is echt een ravage aangericht', zei het Openbaar Ministerie. 'Het gaat om een clubhuis waar heel veel mensen bij betrokken zijn.'De rechtbank ging niet mee met de officier van justitie om de vier verdachten te veroordelen, omdat van drie van hen niet bewezen was dat er een 'gezamenlijk plan' was. 'Weliswaar zijn de medeverdachten die nacht bij de brandstichting aanwezig geweest, maar dat alleen is niet genoeg om hen strafrechtelijk te veroordelen.'In februari van dit jaar besteedden de opsporingsprogramma's Team West en Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Na die uitzendingen werden uiteindelijk vijf verdachten aangehouden.