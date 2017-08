Zoektocht met helikopter en ME, maar student weet niet dat hij vermist is

LEIDEN - 'Hij wist helemaal niet dat hij vermist was', vertelt voorzitter Maaike Lommerse van de Leidse studentenvereniging SSR-Leiden aan Omroep West. De vereniging is op kennismakingsweek voor eerstejaars in Drenthe en bij een speurtocht raakte een van de begeleiders, een 18-jarige tweedejaars student, vermist.

'We waren bezig met een nachtelijke speurtocht, zoals je bijvoorbeeld ook bij de scouts hebt. De eerstejaars liepen van post naar post. De bewuste tweedejaars zat bij een van de controleposten, toen alle eerstejaars waren gepasseerd kwam er een busje om de begeleiders op te halen.'De 18-jarige student ging nog even het bos in om te plassen, toen hij terug kwam was het busje al vertrokken. 'Hij was zijn telefoon vergeten en dacht 'dan wandel ik wel terug' en is gaan lopen. Urenlang lopen door de regen', weet Lommerse.Ondertussen kwam het busje terug bij de accommodatie en daar werd de begeleider pas vermist. 'Je bent als leiding de hele tijd aan het controleren of alles goed gaat met de eerstejaars, ze liepen in groepjes en hebben een mentor, en dan ben je iemand van de leiding kwijt', verzucht de voorzitter van SSR.Omdat het donker was, slecht weer en er wel bier gedronken was, hebben de studenten de politie gewaarschuwd . Die is een zoekactie gestart waarbij onder meer een helikopter, speurhonden en de Mobiele Eenheid werden ingezet. 'Rond een uur of drie 's ochtends heeft de politie contact opgenomen met de ouders van de student, die heb ik daarna ook nog gesproken en het een en ander kunnen uitleggen, maar dat was best heftig', legt Lommerse uit.De zoektocht was in volle gang en via de radio werd opgeroepen naar de vermiste student uit te kijken. 'Ondertussen was hij zich volkomen onbewust van alle commotie rondom zijn vermissing. Hij liep nog door het druilerige Drentse landschap. Een auto passeerde hem en de inzittenden hadden net het bericht gehoord over de vermissing.'Ze hebben de student naar de politie gebracht, het was toen acht uur 's ochtends. 'Hij was ontzettend geschrokken van alle onrust die was ontstaan. Zijn ouders hebben hem opgehaald en hij is nu even rustig thuis. De week voor de eerstejaars wordt verder gewoon afgemaakt', besluit Maaike Lommerse.