Ruzie om matras: veel zwaardere straf dan geëist voor neersteken ex-vriend

ALPHEN AAN DEN RIJN - Sandra K. (34) uit Venlo heeft een veel zwaardere straf van de rechtbank gekregen dan door het Openbaar Ministerie was geeist voor het neersteken van haar ex-vriend in Alphen op 23 februari vorig jaar. Het OM eiste twee weken tijdens de behandeling van de strafzaak twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechtbank heeft nu 42 maanden cel, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk opgelegd, naast een zwaar pakket aan gedrags-, verslavings- en agressiebehandeling.

Het slachtoffer (33) werd voor zijn woning letterlijk aan het mes geregen door zijn woedende ex-vriendin. Het mes doorboorde eerst de linkerarm van het slachtoffer en ging toen ook nog een stukje zijn romp in.De vrouw was woedend op haar ex omdat hij, tegen haar zin, hun mooiste matras had meegenomen uit hun Alphense woning toen ze uit elkaar gingen. Ze pakte twee vleesmessen en ging naar de woning aan de Lupinesingel waar hij inmiddels naar toe was verhuisd.Daar stak ze op hem in. De vrouw gebruikte speed en dronk twee flessen wijn per dag. Ze zat twee weken in voorarrest. Nadien stuurde ze nog dreigbrieven en foto's van dode dieren naar het slachtoffer en diens familie.De rechtbank tilt zwaarder aan de zaak dan het OM. Het OM ging er vanuit dat de vrouw enkel het risico had genomen dat het inciden dodelijk had kunnen aflopen door met het mes te steken: in de ogen van het OM was er sprake van 'voorwaardelijk opzet'. De rechtbank vindt dat de vrouw echt geprobeerd heeft haar vriend dood te steken. De rechtbank spreekt van een volledige opzettelijke poging tot doodslag.Ook noemt de rechtbank het 'zorgelijk' dat de vrouw het verkeerde van haar handelen ook nu nog niet in lijkt te zien, en geen spijt heeft betuigd. Daarom vindt de rechtbank behandelingen van belang.De geboren Limburgse heeft Alphen inmiddels verlaten. Ze is terug naar Venlo verhuisd. Ze moet van de rechtbank ook nog 1250 euro smartengeldof schadevergoeding betalen aan haar ex-vriend.