Pimp de troonrede; wat moet veranderen? (Foto: Pixabay)

DEN HAAG - De derde dinsdag van september staat weer voor de deur. Het is de dag waarop Koning Willem-Alexander de troonrede voorleest met daarin de regeringsplannen voor het komende jaar. ProDemos en het Prinsjesfestival zijn op zoek naar jouw plan voor Nederland. Wat moet er volgens jou veranderen?

Geschreven door Redactie SuperDebby

ProDemos roept burgers via SuperDebby op om mee te doen aan de wedstrijd Pimp de Troonrede. Hoe werkt de westrijd? Pimp de Troonrede verzamelt de beste plannen voor Nederland in aanloop naar Prinsjesdag en geeft de winnaar de kans erover in gesprek te gaan met verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer. Laat Prodemos weten welk plan jij graag wilt invoeren in Nederland.



• Beschrijf je plan in maximaal 350 woorden of maak een videoboodschap van maximaal 2 minuten

• Begin je troonrede met ‘Leden van de Staten-Generaal…'

• Stuur je inzending uiterlijk zondag 10 september 2017 naar pimpdetroonrede@prodemos.nl. Heb je een videoboodschap gemaakt? Upload deze dan naar YouTube en stuur de link aan ProDemos. Voor meer informatie, kijk op prodemos.nl/pimpdetroonrede